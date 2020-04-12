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Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi

Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.
 12 Nisan 2020 16:25
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Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi

Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde mayın/EYP araması yaptıkları belirtildi.

Aramalarda 16 adet M-14 anti personel mayını tespit edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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