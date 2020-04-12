Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi
Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.
|12 Nisan 2020 16:25
|Yazdır
Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde mayın/EYP araması yaptıkları belirtildi.
Aramalarda 16 adet M-14 anti personel mayını tespit edildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 Nisan 2020 14:37
|FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı 'şefkat tokadıyla' tehdit etmiş
12 Nisan 2020 11:09
|'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
12 Nisan 2020 07:15
|Bombalı eylem hazırlığını MİT ve jandarma önledi
11 Nisan 2020 23:06
|Bilim kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplarda terör örgütü izi
11 Nisan 2020 12:15
|Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü
11 Nisan 2020 11:51
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
10 Nisan 2020 12:27
|FETÖ'nün 'kripto' avukatı için 15 yıla kadar hapis istendi
10 Nisan 2020 11:57
|6 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
10 Nisan 2020 11:25
|'1 milyon TL kadar ödülle aranan terörist yakalandı'
10 Nisan 2020 09:51