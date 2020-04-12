İYİ Parti'li isim koronavirüsten hayatını kaybetti
|12 Nisan 2020 16:34
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatımızın kurucularından Süleyman Tefek'in Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Değerli dava arkadaşıma Cenabıhak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun."
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Tefek için başsağlığı diledi.
Öte yandan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Bayrampaşa İlçe Başkanı Raif Güler'in tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
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