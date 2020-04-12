Yerleşen sözleşmeli personelin sehayat izinlerine dair açıklama
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bulunduğu yerden başka bir yerdeki ile atanan sözleşmeli personelin seyahat izinlerine dair açıklama yaptı.
|12 Nisan 2020 16:49
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020/5 KPSS sözleşmeli personel yerleştirmelerinde, iller arası seyahatler izne tabi tutulduğundan, işlemelerin nasıl yapılacağına bazı açıklamalarda bulundu.
Yayımlanan 6 maddelik Duyuruya göre, atanan personelin talep etmesi halinde, seyahat iznine dair gerekli işlemleri, kişinin bulunduğu yer il sağlık müdürlüğünce yapılacaktır. Bulunduğu yerin il sağlık müdürlüğü gerekli izinleri yetkili makamlardan alacaktır.
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