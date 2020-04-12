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2020 \ 2020/5 KPSS tercihleri (Sağlık Bakanlığı

Yerleşen sözleşmeli personelin sehayat izinlerine dair açıklama

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bulunduğu yerden başka bir yerdeki ile atanan sözleşmeli personelin seyahat izinlerine dair açıklama yaptı.
 12 Nisan 2020 16:49
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Yerleşen sözleşmeli personelin sehayat izinlerine dair açıklama

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020/5 KPSS sözleşmeli personel yerleştirmelerinde, iller arası seyahatler izne tabi tutulduğundan, işlemelerin nasıl yapılacağına bazı açıklamalarda bulundu.

Yayımlanan 6 maddelik Duyuruya göre, atanan personelin talep etmesi halinde, seyahat iznine dair gerekli işlemleri, kişinin bulunduğu yer il sağlık müdürlüğünce yapılacaktır. Bulunduğu yerin il sağlık müdürlüğü gerekli izinleri yetkili makamlardan alacaktır.

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