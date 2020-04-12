Rüştü Reçber, yaşadığı zorlu süreci anlattı
Yeni tip koronavirüs teşhisiyle bir süre hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilen eski milli kaleci Rüştü Reçber, salgını herkesin ciddiye alması gerektiğini söyledi.
|12 Nisan 2020 17:04
|Yazdır
Videolu bir mesaj yayımlayan Rüştü Reçber, "Birçoğunuzun bildiği gibi yakın zamanda Kovid-19 virüsüne yakalandım. Benim için zorlu ve uzun bir süreçti. Fakat doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak şunu söylüyorum ki, bu işin şakası yok. Herkesin, her yaş kesiminin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum. Bizlerin iyiliği için devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım." diye konuştu.
Evde kal mesajı veren Reçber, "Temastan uzak duralım, mesafemizi iyi ayarlayalım. Olmazsa olmazımız evde kalalım. Türkiye ve insanlık olarak bu savaşı kazanabilecek inancımız da var gücümüz de var. Yeter ki sabredelim." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama
12 Nisan 2020 18:07
|Mourad Ghazli: Avrupa'yı görseler Türkiye'ye şükrederler
12 Nisan 2020 17:46
|Belediye seyyar satıcıdan aldığı ürünleri, ücretsiz dağıttı
12 Nisan 2020 17:22
|Polisi çileden çıkardılar! 'Krizdeyim komiserim'
12 Nisan 2020 16:54
|Rize'de koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi
12 Nisan 2020 16:38
|İYİ Parti'li isim koronavirüsten hayatını kaybetti
12 Nisan 2020 16:34
|Siirt'te Kovid-19'u yenen 8 kişi alkışlarla taburcu oldu
12 Nisan 2020 16:21
|Bahaneleri; Sigara alma, hasta ziyareti, kediye mama verme
12 Nisan 2020 16:13
|Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
12 Nisan 2020 15:57
|Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor
12 Nisan 2020 15:38