97 kişi hayatını kaybetti... Vaka sayısı uzun süre sonra ilk defa düştü

Sağlık Bakanlığı 12 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 56 bin 956, vefat 1198 oldu.

Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 481 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 3 bin 446 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı; Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm

19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)

20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)

21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)

22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 ölüm, 289 yeni tanı)

23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 ölüm, 293 yeni tanı)

24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 ölüm, 343 yeni tanı)

25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 ölüm, 561 yeni tanı-5.035 test)

26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 ölüm, 1.196 yeni tanı - 7.286 test)

27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 ölüm, 2.069 yeni tanı- 7.533 test)

28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 ölüm, 1.704 yeni tanı- 7.641 test)

29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 ölüm, 1.815 yeni tanı- 9.982 test)

30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 ölüm, 1.610 yeni tanı- 11.535 test)

31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 ölüm, 2.704 yeni tanı- 15.442 test)

1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 ölüm, 2.148 yeni tanı- 14.396 test)

2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 ölüm, 2.456 yeni tanı- 18.757 test)

3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 ölüm, 2.786 yeni tanı- 16.160 test)

4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 ölüm, 3.013 yeni tanı- 19.664 test)

5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (74 ölüm, 30135 yeni tanı- 20.065 test)

6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 ölüm, 3.148 yeni tanı- 21.400 test)

7 Nisan 34.109 vaka, 725 ölüm (76 ölüm, 3.892 tanı- 20.023 test)

8 Nisan 38.768 vaka, 812 ölüm (87 ölüm, 4.117 tanı - 24.900 test

9 Nisan 42.282 vaka, 908 ölüm (96 ölüm, 4.056 tanı) - 28.578 test

10 Nisan 47.029 vaka, 1006 ölüm (98 ölüm, 4.747 tanı) - 30.864 test- Toplam test sayısı 307.210

11 Nisan 52.167 vaka, 1101 ölüm (95 ölüm, 5.138 tanı) - 33.170 test - Toplam test sayısı 340 bin 380

12 Nisan 56..956 vaka, 1.198 ölmü (97 ölüm, 4.789 tanı) - 35.720 test - Toplam test sayısı 376 bin 100

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