1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

97 kişi hayatını kaybetti... Vaka sayısı uzun süre sonra ilk defa düştü

Sağlık Bakanlığı 12 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı. Son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 56 bin 956, vefat 1198 oldu.
 12 Nisan 2020 19:36
Yazdır
97 kişi hayatını kaybetti... Vaka sayısı uzun süre sonra ilk defa düştü

Sağlık Bakanlığı 12 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 56 bin 956, vefat 1198 oldu.

Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 481 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 3 bin 446 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı; Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 ölüm, 289 yeni tanı)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 ölüm, 293 yeni tanı)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 ölüm, 343 yeni tanı)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 ölüm, 561 yeni tanı-5.035 test)
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 ölüm, 1.196 yeni tanı - 7.286 test)
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 ölüm, 2.069 yeni tanı- 7.533 test)
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 ölüm, 1.704 yeni tanı- 7.641 test)
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 ölüm, 1.815 yeni tanı- 9.982 test)
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 ölüm, 1.610 yeni tanı- 11.535 test)
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 ölüm, 2.704 yeni tanı- 15.442 test)
1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 ölüm, 2.148 yeni tanı- 14.396 test)
2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 ölüm, 2.456 yeni tanı- 18.757 test)
3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 ölüm, 2.786 yeni tanı- 16.160 test)
4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 ölüm, 3.013 yeni tanı- 19.664 test)
5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (74 ölüm, 30135 yeni tanı- 20.065 test)
6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 ölüm, 3.148 yeni tanı- 21.400 test)
7 Nisan 34.109 vaka, 725 ölüm (76 ölüm, 3.892 tanı- 20.023 test)
8 Nisan 38.768 vaka, 812 ölüm (87 ölüm, 4.117 tanı - 24.900 test
9 Nisan 42.282 vaka, 908 ölüm (96 ölüm, 4.056 tanı) - 28.578 test
10 Nisan 47.029 vaka, 1006 ölüm (98 ölüm, 4.747 tanı) - 30.864 test- Toplam test sayısı 307.210
11 Nisan 52.167 vaka, 1101 ölüm (95 ölüm, 5.138 tanı) - 33.170 test - Toplam test sayısı 340 bin 380
12 Nisan 56..956 vaka, 1.198 ölmü (97 ölüm, 4.789 tanı) - 35.720 test - Toplam test sayısı 376 bin 100

Bu tür önemli haberlerden anlık haberdar olmak için memurlar.net'in Android uygulamasını indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı
12 Nisan 2020 18:42		 İBB'den vatandaşlara 'bağış' uyarısı
12 Nisan 2020 18:22
İnfaz düzenlemesi teklifinin 32. maddesinde değişiklik
12 Nisan 2020 18:03		 Ordu Valisi: Tehlike geçti sanmayın, vaka sayıları artıyor
12 Nisan 2020 17:59
İBB Ekmek Büfeleri, Sözcü Gazetesi dağıttı
12 Nisan 2020 17:29		 CHP, HDP ve İYİ Parti'nin önerileri kabul edilmedi
12 Nisan 2020 16:58
Ali Erbaş, yurt dışındaki din görevlilerine teşekkür etti
12 Nisan 2020 16:05		 Akşener: Bu zor günler her tür siyasi hesabın üstündedir
12 Nisan 2020 15:24
Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür
12 Nisan 2020 14:12		 İngiltere'ye ikinci grup sağlık malzemesi gönderildi
12 Nisan 2020 13:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:41 - EGM, bazı şehirlerde hava araçlarıyla denetim yaptı19:36 - 97 kişi hayatını kaybetti... Vaka sayısı uzun süre sonra ilk defa düştü19:35 - Nevşehir'de belediyeden gezici otobüsle moral konseri19:32 - Vali açıkladı: 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildi19:28 - Samsun'da sağlıkçı aileye moral notları19:24 - Çevre temizliği yapan polis takdirle karşılandı19:21 - İtalya'da son 24 saatte 431 hasta hayatını kaybetti18:42 - Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı18:37 - Dur ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşına 13 bin lira ceza18:32 - Sokakta oynarken polisleri gören çocuk yaptığı 'eve' saklandı
18:27 - Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi18:22 - İBB'den vatandaşlara 'bağış' uyarısı18:17 - Koronavirüs gündemimizden ne zaman çıkacak?18:12 - İhbarlar 5 kat arttı: Televizyonun kumandası bozuldu18:07 - Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama18:03 - Dünya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı18:03 - İnfaz düzenlemesi teklifinin 32. maddesinde değişiklik17:59 - Ordu Valisi: Tehlike geçti sanmayın, vaka sayıları artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: Öngöremedim. O geceki eleştirileri de hakaretleri kabul ediyorum
İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap
Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı
'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
'4 gün serbest 3 gün yasak olsun' önerisi de uygulanabilir
97 kişi hayatını kaybetti... Vaka sayısı uzun süre sonra ilk defa düştü
İşte KİT'lerdeki yeni ücretler
İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu
'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap
FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pizza 2
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 2
şu an çalan şarkı 2
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 4
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 2
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
çaya bisküvi banmak 1
küçükçekmece'de polise saldıran hainler 3
konuşmak 1
maydonoz 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam