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Demet Akalın'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımı!

Şarkıcı Demet Akalın iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülere sitem etti. Akalın, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili bir paylaşım yaptı.
 12 Nisan 2020 17:08
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Demet Akalın'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımı!
Demet Akalın sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından binlerce insanın marketlere ve fırınlara koşmasına tepki gösterdi. Akalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak "Bu adama üzülüyorum. Emekleri çöpe gitti. Bizim de umutlar..." dedi. Akalın ardından ise Instagram hesabından "Sayın bakanım sizin bunca zamandır uğraşınıza emeğinize ve bu kadar harika yönettiğiniz bu sürece biz laik olamadık ülke olarak hakkınızı helal edin" yazısını paylaştı. Akalın'ın bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.
Memurlar.Net
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