Demet Akalın'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımı!
Şarkıcı Demet Akalın iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülere sitem etti. Akalın, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili bir paylaşım yaptı.
|12 Nisan 2020 17:08
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Akalın ardından ise Instagram hesabından "Sayın bakanım sizin bunca zamandır uğraşınıza emeğinize ve bu kadar harika yönettiğiniz bu sürece biz laik olamadık ülke olarak hakkınızı helal edin" yazısını paylaştı. Akalın'ın bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.
Bu adama üzülüyorum... emekleri çöpe gitti.. bizimde umutlar pic.twitter.com/JIQPNCijsUDemet Akalin (@DemetAkalin) April 10, 2020
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