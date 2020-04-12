Kaymakam adaylığı nihai başarı listesi açıklandı
İçişleri Bakanlığı 5-18 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan kaymakam adaylığı nihai başarı listesini açıkladı
|12 Nisan 2020 17:10
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