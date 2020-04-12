1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e çıktı.
 12 Nisan 2020 17:18
Yazdır
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya, can kaybı ise 1831 artarak 20 bin 608'e çıktı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 166 bin 19 vakayla İspanya ve 152 bin 271 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 130 bin 730 vakayla Fransa'nın toplamından çok daha fazla olduğu dikkati çekiyor.

- ABD'de salgının merkezi New York

Eyaletlere bakıldığında, salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte 174 bin 489 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 336 artışla 181 bin 825'e çıktı.

New York'u 58 bin 151 vakayla komşusu New Jersey, 23 bin 605 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 8 bin 650 ölümle ilk sıradaki yerini korurken burayı 2 bin 183 ölümle New Jersey ve 1384 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

- Toplam 32 bin 110 hasta iyileşti

ABD'de 2 milyon 688 bin 766 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 919 artışla 32 bin 110'a ulaştı.

Ülke genelinde hastanede tedavi altında bulunanların sayısının ise 82 bin 809 olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
12 Nisan 2020 18:03		 İngiltere'de 24 saatte 737 hasta hayatını kaybetti
12 Nisan 2020 17:41
Amerikalı hemşire gözyaşlarıyla anlattı: Su molası dahi yok
12 Nisan 2020 17:14		 İngiltere'de 1.5 milyon kişi karantinada yiyecek bulamıyor
12 Nisan 2020 16:09
Dünya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı
12 Nisan 2020 15:53		 Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı
12 Nisan 2020 15:43
İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu edildi
12 Nisan 2020 15:28		 Rusya'da hastane başhekimine koronavirüs bulaştı
12 Nisan 2020 14:24
ABD'de tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde felaket ilan edildi
12 Nisan 2020 14:07		 Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti
12 Nisan 2020 13:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:07 - Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama18:03 - Dünya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı18:03 - İnfaz düzenlemesi teklifinin 32. maddesinde değişiklik17:59 - Ordu Valisi: Tehlike geçti sanmayın, vaka sayıları artıyor17:55 - Ankara'da da toplu taşımada maske zorunlu hale geldi17:51 - Zabıta, yaşlı çiftin tarlasını sürdü17:46 - Mourad Ghazli: Avrupa'yı görseler Türkiye'ye şükrederler17:41 - İngiltere'de 24 saatte 737 hasta hayatını kaybetti17:37 - Prof. Dr. Akkoyunlu da koronavirüsü yendi17:33 - BİLSEM'den sağlık çalışanlarına siperli maske
17:29 - İBB Ekmek Büfeleri, Sözcü Gazetesi dağıttı17:26 - Astsubay, tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı17:22 - Belediye seyyar satıcıdan aldığı ürünleri, ücretsiz dağıttı17:18 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti17:14 - Amerikalı hemşire gözyaşlarıyla anlattı: Su molası dahi yok17:10 - Kaymakam adaylığı nihai başarı listesi açıklandı17:08 - Demet Akalın'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımı!17:04 - Rüştü Reçber, yaşadığı zorlu süreci anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: Öngöremedim. O geceki eleştirileri de hakaretleri kabul ediyorum
İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap
Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı
'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
'4 gün serbest 3 gün yasak olsun' önerisi de uygulanabilir
İşte KİT'lerdeki yeni ücretler
İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu
'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap
FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu
Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konuşmak 1
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 1
tv izlemeyen kesim 1
fırın kuyruğunda çıkan kavga 3
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 4
thiago almada 1
maria 1
didem arslan'ın ispark çalışanına saldırması 3
detayları sonra konuşmak 3
11.04.2020 Burcu Köksal'ın Tbmm'de yaptığı konuşma 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam