Pandemi sebebiyle yetkili sendika tespit tarihinde değişiklik hazırlığı!

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 30 uncu maddesinde yer alan; "Kurumlarca yapılacak tespit; Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır. Bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 MAYIS TARİHİ İTİBARIYLA LİSTESİ ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir." düzenlemesine göre yetkili sendikaların tespitinde her yıl 15 Mayıs tarihi esas alınmaktadır.

Her yıl 15 Mayıs olarak belirlenen listeler aynı maddenin (b) fıkrasında geçen düzenleme uyarınca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısı belirlenmek suretiyle, sonuçlar her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

Ancak, pandemiden dolayı sendikal çalışmalarda haliyle etkilenmiştir.

Bu kapsamda, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu maddesinde öngörülen üye sayısı tespitlerinin ve bu kapsamda yapılacak toplantıların, bu yıl için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilmesine yönelik önümüzdeki günlerde yasa teklifi hazırlığı planlanmaktadır.

İnfaz yasası sonrası sunulması muhtemel düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesi halinde, her yıl 15 Mayıs olarak dikkate alınan sendika üye sayısı, bu yıl için 15 Temmuz esas alınarak gerçekleştirilecektir.