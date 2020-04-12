İBB Ekmek Büfeleri, Sözcü Gazetesi dağıttı
Sözcü Gazetesi, CHP'nin kazandığı 31 belediyedeki halk ekmek büfelerinden, gazetenin alınabileceğini duyurdu
|12 Nisan 2020 17:29
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Bu sabah sosyal medyada yer alan haberlerde, Sözcü Gazetesinin, halk ekmek büfelerinden ücretsiz verildiği iddia ediliyordu.
Sözcü Gazetesi de kendi internet sitesinden bir açıklama yaparak, halk ekmek büfelerinden Sözcü gazetelerinin alınabileceğini duyurdu. Dolaysıyla iddialar doğrulandı.
İşte Sözcü Gazetesinin açıklaması
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