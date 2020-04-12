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BİLSEM'den sağlık çalışanlarına siperli maske

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için siperli maske üretiliyor.
 12 Nisan 2020 17:33
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BİLSEM'den sağlık çalışanlarına siperli maske

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için siperli maske üretiliyor.

BİLSEM ekipleri, sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelesine destek olmak için 3D yazıcı ile yüz koruyucu siperlik üreterek hastaneye teslim ediyor.

BİLSEM Müdürü Ali Kasım Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske üretimini, ara vermeden yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

3D yazıcılarla bilgisayarda, kendi planladıkları modellemelerle sağlık çalışanlarına ücretsiz maske ürettiklerini anlatan Bulut, "Ham maddesini şu an kendi imkanlarımız doğrultusunda karşılıyoruz. Şimdiye kadar İl Sağlık Müdürlüğüne ve farklı sağlık kuruluşlarında çalışanlara yaklaşık 200 siperlik verdik. 100 siperlik daha üretimimiz var, onları da önümüzdeki hafta içi inşallah teslim edeceğiz." diye konuştu.

Bulut, siperlik maskeleri İl Sağlık Müdürlüğünün belirttiği modellere göre ürettiklerini belirterek "Bu süreç inşallah ülkemizde bir an önce biter. Biz süreç bitinceye kadar 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. Günlük üretim kapasitemizi arttırabilmek için arkadaşlarımızla vardiyalı olarak çalışıyoruz. Bu işten biz gocunmuyoruz, üşenmiyoruz, sağlık çalışanlarımıza, ülkemize, milletimize faydalı olmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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