Prof. Dr. Akkoyunlu da koronavirüsü yendi
Koronavirüse yakalanan Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu koronavirüsü yenmeyi başardı.
|12 Nisan 2020 17:37
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K oronavirüse yakalanan Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu koronavirüsü yenmeyi başardı.
Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Hastanede iki hafta tedavi altında kalan Profesör Doktor Akkoyunlu sosyal medya hesabından video ile şu mesajı paylaştı;
Dün itibari ile Covid-19 nedeni ile yatmış olduğum hastaneden taburcu edildim.İzolasyon peryodu içindeyim. Destekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinizi koruyun. Yaşa ve genel sağlık durumuna bakmayan bir hastalık. Allah sizleri ve sevdiklarinizi esirgesin
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