İngiltere'de 24 saatte 737 hasta hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi
|12 Nisan 2020 17:41
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