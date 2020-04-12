Ordu Valisi: Tehlike geçti sanmayın, vaka sayıları artıyor
|12 Nisan 2020 17:59
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Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs (Kovid-19) vakalarının arttığını belirterek, insanlara uyarıda bulundu.
Vali Seddar Yavuz, bu gece itibariyle sokağa çıkma yasağının sonlanacağını ancak insanların yine de tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Değerli Ordulu kardeşlerim, sokağa çıkma yasağı bugün 00.00'da bitecek. Ancak tehlike geçti sanmayın. Ordu'da ve Altınordu'da vaka sayıları artıyor maalesef. Sokağa çıkma yasağı varmış gibi davranıp evimizde kalalım. Sizleri seviyor ve sizler için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.
DEĞERLİ ORDULU KARDEŞLRİM,Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) April 12, 2020
Sokağa çıkma yasağı bugün 24.00'te bitecek. Ancak tehlike geçti sanmayın. Ordu'da ve Altınordu'da vaka sayıları artıyor maalesef. Sokağa çıkma yasağı varmış gibi davranıp evimizde kalalım. Sizleri seviyor ve sizler için çalışıyoruz.#evdekalOrdu
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