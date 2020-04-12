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İnfaz düzenlemesi teklifinin 32. maddesinde değişiklik

AK Parti'nin kabul edilen önergesine göre, Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmezken, ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali bu hükmün dışında bırakılacak
 12 Nisan 2020 18:03
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İnfaz düzenlemesi teklifinin 32. maddesinde değişiklik

Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmezken, ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali bu hükmün dışında bırakılacak.

AK Parti, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 32. maddesi üzerinde önerge verdi.

Kabul edilen önergeye göre, Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmezken, ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali bu hükmün dışında tutulacak.
Anadolu Ajansı
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