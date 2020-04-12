İhbarlar 5 kat arttı: Televizyonun kumandası bozuldu
|12 Nisan 2020 18:12
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Korona virüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ şehir merkezinde polise gelen ihbarlar 5 kat arttı. Polisi arayan vatandaşlar, "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz?", "Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu" şeklinde ilginç ihbarlarda bulunduğu öğrenildi.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılan korona virüs nedeniyle ülkede bulunan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile vatandaşlar evlerine çekildi. İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu evlerine çekilen vatandaşların yardımına koşfujdı. sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde polise gelen ihbarlarda artış olduğu gözlendi. Daha önce 200 ile 300 civarında ihbar alan 155 Polis Çağrı Merkezine gelen ihbar sayısı 5'e katlanarak, günde bin 600'ü geçti. Polise gelen vatandaşların talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletildikten sonra vatandaşların evlerine gidilerek ihtiyaçlar karşılanıyor.
Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar zaman zaman polise ilginç ihbarlarda da bulunuyor. Bazı vatandaşların polisi arayarak, "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz?, "2 kilo balık alır mısınız? Akşama balık pişireceğim", "Tansiyonum çıktı ne yapmam gerekiyor?", "Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu" gibi ilginç ihbarlarda bulundukları öğrenildi.
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