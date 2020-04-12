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İBB'den vatandaşlara 'bağış' uyarısı

İBB'den yapılan açıklamada, "İBB ismini kullanarak vatandaşları arayıp, mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız" ifadelerine yer verildi.
 12 Nisan 2020 18:22
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İBB'den vatandaşlara 'bağış' uyarısı

İBB'den yapılan açıklamada, "İBB ismini kullanarak vatandaşları arayıp, mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dolandırıcılara dikkat! İBB ismini kullanarak vatandaşları arayıp, mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız.

İBB, hiçbir şekilde arayarak ya da sms atarak İstanbullulardan bağış talebinde bulunmaz" ifadelerine yer verdi.
Memurlar.Net
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