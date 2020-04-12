İBB'den vatandaşlara 'bağış' uyarısı
|12 Nisan 2020 18:22
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İBB'den yapılan açıklamada, "İBB ismini kullanarak vatandaşları arayıp, mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dolandırıcılara dikkat! İBB ismini kullanarak vatandaşları arayıp, mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız.
İBB, hiçbir şekilde arayarak ya da sms atarak İstanbullulardan bağış talebinde bulunmaz" ifadelerine yer verdi.
Dolandırıcılara dikkat ❗❗❗Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 12, 2020
İBB ismini kullanarak vatandaşları arayıp, mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız. İBB, hiçbir şekilde arayarak ya da sms atarak İstanbullulardan bağış talebinde bulunmaz.
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