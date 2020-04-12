Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
|12 Nisan 2020 18:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru İşık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Kaza kurşunuyla şehit olan polisin acı haberi ailesine ulaştı
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