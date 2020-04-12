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İtalya'da son 24 saatte 431 hasta hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi
 12 Nisan 2020 19:21
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İtalya'da son 24 saatte 431 hasta hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi
Anadolu Ajansı
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