Çevre temizliği yapan polis takdirle karşılandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle görev yapan polis memuru çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi.
|12 Nisan 2020 19:24
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle görev yapan polis memuru çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi. Polisin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasak kapsamında güvenlik güçleri hem vatandaşlara yardımcı oldu hem de yasağın uygulanması noktasında kontrolleri sağladı. Reyhanlı'da devriye görevi yürüten polis memurunun caddeye atılmış olan çöpleri toplayarak çevre temizliği yapması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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