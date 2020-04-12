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Nevşehir'de belediyeden gezici otobüsle moral konseri

Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral amacıyla gezici otobüsle konser etkinliği düzenledi.
 12 Nisan 2020 19:35
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Nevşehir'de belediyeden gezici otobüsle moral konseri

Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral amacıyla gezici otobüsle konser etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu, özel olarak dizayn edilen üstü açık bir otobüsle kent merkezindeki mahalleleri gezerek konser verdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, direksiyonuna geçtiği otobüsle Mehmet Akif Ersoy Mahallesinden başlayarak cadde cadde dolaştı.

Müziğin sesini duyarak evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, türkü ve şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Arı, konser etkinliğinde, müzik topluluğu üyelerinin, otobüsteki oturum alanında sosyal mesafe kurallarına riayet ettiğini kaydetti.

Günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan kent sakinlerine moral olması amacıyla da bu etkinliği başlattıklarını dile getiren Arı, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren büyük bir titizlikle her türlü önlemi alarak hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattık. Bu konuda ekiplerimiz, şehrimizde dezenfekte edilmeyen hiçbir yer bırakmadı. Sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü, kronik hastalarımız, engelliler ve ihtiyaç sahibi aileler için de belediyemiz seferber oldu. Bu çalışmalarımızı yürütürken vatandaşlarımıza moral vermek için böyle bir konser düzenlemeye karar verdik. Konsere ilk günden itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi oldu. Evde kalan vatandaşlarımızı bu sayede bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere."
Anadolu Ajansı
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