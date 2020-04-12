EGM, bazı şehirlerde hava araçlarıyla denetim yaptı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerde hava araçlarıyla devriye uçuşlarının yapıldığını bildirdi.
|12 Nisan 2020 19:41
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerde hava araçlarıyla devriye uçuşlarının yapıldığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Kovid-19 ile mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında 7 bölgede, özellikle sokağa çıkma yasağı kararı uygulanan büyükşehirlerimizde, Havacılık Daire Başkanlığına bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlarla devriye uçuşları yapıldı."
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