Bakan Albayrak: Hep birlikte daha çok çalışacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız" dedi.
|12 Nisan 2020 19:56
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Sayın Bakanım, bu kritik günlerde, şirketlerimizin en az şekilde etkilenmesi için, iş dünyamıza verdiğiniz bu önemli desteklerden dolayı müteşekkiriz" paylaşımını paylaşarak, şunları kaydetti:
"Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
12 Nisan 2020 21:30
|Belediye Başkanı'nın 'zırnık yok' sözlerine tepki
12 Nisan 2020 20:53
|97 kişi hayatını kaybetti... Vaka sayısı uzun süre sonra ilk defa düştü
12 Nisan 2020 19:36
|Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı
12 Nisan 2020 18:42
|İBB'den vatandaşlara 'bağış' uyarısı
12 Nisan 2020 18:22
|İnfaz düzenlemesi teklifinin 32. maddesinde değişiklik
12 Nisan 2020 18:03
|Ordu Valisi: Tehlike geçti sanmayın, vaka sayıları artıyor
12 Nisan 2020 17:59
|İBB Ekmek Büfeleri, Sözcü Gazetesi dağıttı
12 Nisan 2020 17:29
|CHP, HDP ve İYİ Parti'nin önerileri kabul edilmedi
12 Nisan 2020 16:58
|Ali Erbaş, yurt dışındaki din görevlilerine teşekkür etti
12 Nisan 2020 16:05