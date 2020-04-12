'Türkçe bilmiyorum' yalanı tutmayınca cezadan kaçamadı
|12 Nisan 2020 20:11
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Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 20 büyükşehir ve Zonguldak'ta Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uymayan vatandaşlara ise idari işlem yapılmaya devam ediyor. Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan yabancı uyruklu şahıs, "Türkçe bilmiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Türkçe'yi bildiği anlaşılan adama Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
UYGULAMALARA BUGÜN DE DEVAM EDİLDİ
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalara bugün de devam edildi.
CEZA LAFINI DUYUNCA TÜRKÇE BİLDİĞİ ANLAŞILDI
Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Sokağa çıkan yabancı uyruklu bir kişi de polis tarafından durduruldu. Türkçe bilmediğini söyleyen kişi ceza lafını duyunca Türkçe bildiği anlaşıldı. Polis, Tarık isimli şahsa Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazdı.
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