1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransa'da son 24 saatte 561 hasta hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e yükseldi
 12 Nisan 2020 20:16
Yazdır
Fransa'da son 24 saatte 561 hasta hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1613 artışla 95 bin 403 oldu, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 37 bin 188'e yükselmesiyle toplam vaka sayısı da 132 bin 591'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 6 bin 845'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 826 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Hastalığı atlatan kişi sayısı ise son 24 saatte 825 artarak 27 bin 186'ya çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakımevlerinde 561 kişi yaşamını yitirdi, böylece can kaybı 14 bin 393'e yükseldi.

Ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerinin olumlu etkilerinin görüldüğü kaydedildi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ve vakanın görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi malzeme yardımı
12 Nisan 2020 21:20		 ABD'de salgına yönelik erken tedbir alınmadığı iddiaları
12 Nisan 2020 20:43
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
12 Nisan 2020 20:01		 İtalya'da son 24 saatte 431 hasta hayatını kaybetti
12 Nisan 2020 19:21
Dünya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
12 Nisan 2020 18:03		 İngiltere'de 24 saatte 737 hasta hayatını kaybetti
12 Nisan 2020 17:41
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti
12 Nisan 2020 17:18		 Amerikalı hemşire gözyaşlarıyla anlattı: Su molası dahi yok
12 Nisan 2020 17:14
İngiltere'de 1.5 milyon kişi karantinada yiyecek bulamıyor
12 Nisan 2020 16:09		 Dünya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı
12 Nisan 2020 15:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:30 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti21:20 - Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi malzeme yardımı21:14 - Bugün karantina uygulamasına geçilen yerleşim yerleri21:08 - Van'da 726 kişiye 2 milyon 229 bin lira para cezası21:03 - 6 yaşındaki Öykü ile annesinin duygu dolu buluşması20:58 - İçişleri'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni açıklama20:53 - Belediye Başkanı'nın 'zırnık yok' sözlerine tepki20:48 - İstanbul'dan Sivas'a izinsiz geldi, cezayı yedi20:43 - ABD'de salgına yönelik erken tedbir alınmadığı iddiaları20:37 - İstanbul'da polise mukavemet eden 4 şüpheli tutuklandı
20:31 - Salda Gölü koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı20:26 - Karantinaları biten 40 umreci alkışlarla taburcu edildi20:21 - Ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu20:16 - Fransa'da son 24 saatte 561 hasta hayatını kaybetti20:11 - 'Türkçe bilmiyorum' yalanı tutmayınca cezadan kaçamadı20:06 - Örnek şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı20:01 - Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor19:56 - Bakan Albayrak: Hep birlikte daha çok çalışacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: Öngöremedim. O geceki eleştirileri de hakaretleri kabul ediyorum
İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap
97 kişi hayatını kaybetti... Vaka sayısı uzun süre sonra ilk defa düştü
Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı
'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
'4 gün serbest 3 gün yasak olsun' önerisi de uygulanabilir
İşte KİT'lerdeki yeni ücretler
İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu
'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap
FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
Sürekli siren sesleri duymak 3
fırın kuyruğunda çıkan kavga 3
didem arslan'ın ispark çalışanına saldırması 3
detayları sonra konuşmak 1
35 yaşındaki eczacı ismail durmuş'un corona virüsünden ölmesi 1
thiago almada 1
saç yıkarken su kesilmesi 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 3
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 4
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam