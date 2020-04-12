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Ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu

Ortaokul öğretmeni Aynur N.S., Avcılar'daki evinde kalorifer borusuna kendini asıp intihar etmiş halde bulundu. Öğretmenin psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürüldü.
 12 Nisan 2020 20:21
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Ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu

Dün gece Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir sitede oturan, bir otomasyon şirketinin ortaklarından Arif S., iş seyahati nedeniyle bulunduğu Kırşehir'den defalarca aramasına rağmen eşine ulaşamadı. Arif S., bunun üzerine oturdukları sitenin güvenlik görevlisinden evlerini kontrol etmelerini istedi.

KALORİFER BORUSUNA BAĞLANMIŞ İPTE ASILI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Giriş katındaki evin ışıklarının açık olduğunu gören görevli, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca karşı dairelerden birinden içeriye bakmalarını istedi. Dışarıdan pencereden bakıldığında ise, kadının kalorifer borusuna bağlanmıış ipte asılı olduğu görüldü ve hemen polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sevk edilen ekipler bir ortaokulda öğretmen olduğu belirlenen Aynur N. S.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Evde çalışma başlatan olay yeri inceleme ekiplerinin, psikololojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde durduğu, olayı çok yönlü soruşturduğu öğrenildi. Bu arada olayı duyunca gelen bir kadın gözyaşı döktü.
DHA
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