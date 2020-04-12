Salda Gölü koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
|12 Nisan 2020 20:31
|Yazdır
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 2019'da Salda Gölü ve çevresi "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmişti.
Yaz aylarında özellikle hafta sonraları ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı göl kıyısı ve çevresindeki mesire alanları, salgın nedeniyle ziyarete kapatıldı.
Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar, halk plajı ve Kayadibi Mevkisi'nde sessizlik hakim oldu.
Boşalan göl kıyısını, geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Van'da 726 kişiye 2 milyon 229 bin lira para cezası
12 Nisan 2020 21:08
|İçişleri'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni açıklama
12 Nisan 2020 20:58
|İstanbul'dan Sivas'a izinsiz geldi, cezayı yedi
12 Nisan 2020 20:48
|Karantinaları biten 40 umreci alkışlarla taburcu edildi
12 Nisan 2020 20:26
|'Türkçe bilmiyorum' yalanı tutmayınca cezadan kaçamadı
12 Nisan 2020 20:11
|AFAD koronavirüsle mücadelede 48 milyon lira harcadı
12 Nisan 2020 19:46
|EGM, bazı şehirlerde hava araçlarıyla denetim yaptı
12 Nisan 2020 19:41
|Vali açıkladı: 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildi
12 Nisan 2020 19:32
|Dur ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşına 13 bin lira ceza
12 Nisan 2020 18:37
|İhbarlar 5 kat arttı: Televizyonun kumandası bozuldu
12 Nisan 2020 18:12