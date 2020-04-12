ABD'de salgına yönelik erken tedbir alınmadığı iddiaları
|12 Nisan 2020 20:43
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Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkede daha erken sosyal mesafe uygulamasına geçilmiş olsaydı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında daha fazla insanın hayatının kurtulacağını belirtti.
Fauci, CNN'e verdiği mülakatta, kendisiyle sağlık uzmanlarının şubatta Trump yönetimini salgına yönelik daha keskin önlemler alması konusunda uyardıklarını ancak tavsiyelerin geri çevrildiğini kaydetti.
Fauci, "Daha önce birçok kez dediğim gibi, biz bu konuya tamamen sağlık noktasından bakıyoruz. Biz tavsiyelerde bulunuruz, bazen değerlendirilir bazen değerlendirilmez." şeklinde konuştu.
Sunucunun "Eğer daha erken davranılsaydı, daha fazla hayat kurtarılır mıydı?" sorusuna Fauci, "Mantıksal olarak öyle, bunu kimse inkar edemez. Eğer daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi ancak bu tür kararların alınması karmaşıktır." ifadesini kullandı.
Fauci, salgının görülmeye başladığı günlerde her şeyin kapatılmış olması halinde bugün gelinen noktanın farklı olacağını ancak o zamanlar bu önerilerin değişik nedenlerden dolayı geri çevrildiğini sözlerine ekledi.
New York Times'ta dün yer alan makalede, Trump'ın potansiyel salgın hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanında cevap veremediği öne sürülmüştü.
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