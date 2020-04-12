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Belediye Başkanı'nın 'zırnık yok' sözlerine tepki

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın:- "Demir'in seçilmiş bir muhtara yönelik kamera önünde bu sözleri sarf etmesi kendisine yakışmamıştır. Hizmet ayrıştırarak değil, birleştirilerek olur. Muhtarla olan şahsi sorunu koca bir mahalleye mal etmek yanlıştır"
 12 Nisan 2020 20:53
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Belediye Başkanı'nın 'zırnık yok' sözlerine tepki

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, bir muhtara hakaret ederek "Bundan sonra ona zırnık yok" dediği öne sürülen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e tepki göstererek, "Hizmet ayrıştırarak değil, birleştirilerek olur. Muhtarla olan şahsi sorunu koca bir mahalleye mal etmek yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Hakan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Faruk Demir'in, kentteki Yeni Mahalle ile Kaptanpaşa Mahallesi arasında yer alan Alabalık deresinde temizlik çalışması yapılırken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığını hatırlattı.

Demir'in bu yayın sırasında Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'e yönelik sözler söylediğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Demir, canlı yayında Özer'i kastederek 'İşte görüyorsunuz Alabalık deresini temizliyoruz. Yeni Mahalle Muhtarı yanımızda. Ardahanlılar bu çalışmalar hep bu muhtar sayesinde oluyor. Bu muhtarın kıymetini bilin. Bir tane Atatürk Mahallesi Muhtarı var, habire politika yapıyor. Burada canlı yayın yapıyorum kayıtlara geçsin. Benim sahtekar adamlarla işim olmaz. Önce adam olacak. Bundan sonra ona zırnık yok.' şeklindeki söylemleri bir belediye başkanı açısından talihsiz bir söylem olmuştur. Tüm dünyanın ve ülkemizin zor günler geçirdiği bugünlerde Sayın Faruk Demir'in kendisi gibi halkın seçtiği bir mahalle muhtarına sarf ettiği sözler kendisine ve temsil ettiği makama yakışmamıştır."

Kamu hizmeti yapılırken ayrımcılık yapılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Aydın şöyle devam etti:

"Bu tutumun sadece Atatürk Mahallesi Muhtarını değil, mahalle sakinlerinin tamamının hizmetten mahrum bırakılarak kutuplaştırılması etik olmamıştır. Demir'in seçilmiş bir muhtara yönelik kamera önünde bu sözleri sarf etmesi kendisine yakışmamıştır. Hizmet ayrıştırarak değil, birleştirilerek olur. Muhtarla olan şahsi sorunu koca bir mahalleye mal etmek yanlıştır. Başkan Demir'i sarf ettiği sözlerden dolayı Atatürk Mahallesi seçilmiş muhtarı olan İbrahim Özer'in şahsında tüm Atatürk Mahallesinden özüre ve Ardahan ilimizin yedi mahallesinde de eşit ve tarafsız hizmete davet ediyorum."
Anadolu Ajansı
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