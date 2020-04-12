Belediye Başkanı'nın 'zırnık yok' sözlerine tepki
|12 Nisan 2020 20:53
|Yazdır
AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, bir muhtara hakaret ederek "Bundan sonra ona zırnık yok" dediği öne sürülen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e tepki göstererek, "Hizmet ayrıştırarak değil, birleştirilerek olur. Muhtarla olan şahsi sorunu koca bir mahalleye mal etmek yanlıştır." ifadelerini kullandı.
Hakan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Faruk Demir'in, kentteki Yeni Mahalle ile Kaptanpaşa Mahallesi arasında yer alan Alabalık deresinde temizlik çalışması yapılırken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığını hatırlattı.
Demir'in bu yayın sırasında Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'e yönelik sözler söylediğini belirten Aydın, şunları kaydetti:
"Demir, canlı yayında Özer'i kastederek 'İşte görüyorsunuz Alabalık deresini temizliyoruz. Yeni Mahalle Muhtarı yanımızda. Ardahanlılar bu çalışmalar hep bu muhtar sayesinde oluyor. Bu muhtarın kıymetini bilin. Bir tane Atatürk Mahallesi Muhtarı var, habire politika yapıyor. Burada canlı yayın yapıyorum kayıtlara geçsin. Benim sahtekar adamlarla işim olmaz. Önce adam olacak. Bundan sonra ona zırnık yok.' şeklindeki söylemleri bir belediye başkanı açısından talihsiz bir söylem olmuştur. Tüm dünyanın ve ülkemizin zor günler geçirdiği bugünlerde Sayın Faruk Demir'in kendisi gibi halkın seçtiği bir mahalle muhtarına sarf ettiği sözler kendisine ve temsil ettiği makama yakışmamıştır."
Kamu hizmeti yapılırken ayrımcılık yapılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Aydın şöyle devam etti:
"Bu tutumun sadece Atatürk Mahallesi Muhtarını değil, mahalle sakinlerinin tamamının hizmetten mahrum bırakılarak kutuplaştırılması etik olmamıştır. Demir'in seçilmiş bir muhtara yönelik kamera önünde bu sözleri sarf etmesi kendisine yakışmamıştır. Hizmet ayrıştırarak değil, birleştirilerek olur. Muhtarla olan şahsi sorunu koca bir mahalleye mal etmek yanlıştır. Başkan Demir'i sarf ettiği sözlerden dolayı Atatürk Mahallesi seçilmiş muhtarı olan İbrahim Özer'in şahsında tüm Atatürk Mahallesinden özüre ve Ardahan ilimizin yedi mahallesinde de eşit ve tarafsız hizmete davet ediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
12 Nisan 2020 21:30
|Bakan Albayrak: Hep birlikte daha çok çalışacağız
12 Nisan 2020 19:56
|97 kişi hayatını kaybetti... Vaka sayısı uzun süre sonra ilk defa düştü
12 Nisan 2020 19:36
|Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı
12 Nisan 2020 18:42
|İBB'den vatandaşlara 'bağış' uyarısı
12 Nisan 2020 18:22
|İnfaz düzenlemesi teklifinin 32. maddesinde değişiklik
12 Nisan 2020 18:03
|Ordu Valisi: Tehlike geçti sanmayın, vaka sayıları artıyor
12 Nisan 2020 17:59
|İBB Ekmek Büfeleri, Sözcü Gazetesi dağıttı
12 Nisan 2020 17:29
|CHP, HDP ve İYİ Parti'nin önerileri kabul edilmedi
12 Nisan 2020 16:58
|Ali Erbaş, yurt dışındaki din görevlilerine teşekkür etti
12 Nisan 2020 16:05