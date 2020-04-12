6 yaşındaki Öykü ile annesinin duygu dolu buluşması
|12 Nisan 2020 21:03
|Yazdır
Karaman'da hastanede veri giriş personeli olarak çalışan Özge Koçak, koronavirüs salgını nedeniyle 1 aydır dedesinin yanında kalan kızı Öykü Koçak( 6) ile buluşup özlem giderdi. Öykü ile annesinin duygulandıran buluşma anı görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Karaman Devlet Hastanesinde veri giriş personeli olarak çalışan Özge Koçak ve Huzurevinde sağlık personeli olan eşi Sefa Koçak, koronavirüs salgınından sonra tedbir amaçlı kızları Öykü Koçak'ı, 1 ay önce Yeşildere Köyünde oturan dedesi İbrahim Koçak'ın yanına bıraktı.
Yaklaşık 1 aydır köyde dedesiyle kalan kızı Öykü'ye sürpriz yapmak isteyen anne Özge Koçak, izin gününde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Yeşildere köyünde evin önünde bisikletine binen Öykü Koçak, yakında duran otomobilden inen annesini görünce sarılarak ağladı. Kucakladığı annesinin saçlarını okşayan Öykü, uzun süre boynuna doladığı ellerini çözmeyerek gözyaşı döktü. anne Koçak'ın "Geldim kızım ağlama" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı Öykü, "Haydi gidelim. Kız kıza vakit geçirelim.'' dedi.
Anne ile kızının buluştuğu o duygusal anlar ise İbrahim Koçak tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Örnek şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
12 Nisan 2020 20:06
|Yürekleri dağladı! 'Bana sarılmıyorsan bir daha gelme'
12 Nisan 2020 19:51
|Samsun'da sağlıkçı aileye moral notları
12 Nisan 2020 19:28
|Sokakta oynarken polisleri gören çocuk yaptığı 'eve' saklandı
12 Nisan 2020 18:32
|Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
12 Nisan 2020 18:27
|Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama
12 Nisan 2020 18:07
|Mourad Ghazli: Avrupa'yı görseler Türkiye'ye şükrederler
12 Nisan 2020 17:46
|Belediye seyyar satıcıdan aldığı ürünleri, ücretsiz dağıttı
12 Nisan 2020 17:22
|Rüştü Reçber, yaşadığı zorlu süreci anlattı
12 Nisan 2020 17:04
|Polisi çileden çıkardılar! 'Krizdeyim komiserim'
12 Nisan 2020 16:54