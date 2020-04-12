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İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 831 bini geçti, 113 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 420 binin üzerinde kişi iyileşti
 12 Nisan 2020 21:36
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İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 831 bini geçtiği, 113 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 420 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 56.956 1.198 3.446
ABD 545.934 21.474 31.120
İtalya 156.363 19.899 34.211
İspanya 166.019 16.972 62.391
Fransa 132.591 14.393 27.186
Birleşik Krallık 84.279 10.612 344
İran 71.686 4.474 43.894
Belçika 29.647 3.600 6.463
Çin 82.052 3.339 77.525
Almanya 126.656 2.908 60.300
Anadolu Ajansı
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