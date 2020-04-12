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Maaşı 1 dolar, korumanın maliyeti ise 23 milyon dolar!

Facebook 2019 yılında kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in güvenliği için 23 milyon dolar harcadı. Senelik maaşı ise sembolik bir şekilde 1 dolar.
 12 Nisan 2020 21:41
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Maaşı 1 dolar, korumanın maliyeti ise 23 milyon dolar!

Sosyal medya devi Facebook'un Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg uzun yıllardır şirketten yıllık 1 dolar maaş alıyor. Ancak Forbes'a göre 64.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 7. insanı olan Zuckerberg'in şirketine tek maliyeti aldığı maaş değil. Facebook, cuma günü yayımlanan mali belgelerine göre, Zuckerberg ve ailesinin güvenliği için 2019'da 23 milyon dolar harcadı.

Firma Zuckerberg'in güvenliği için 2018 yılında 20 milyon dolar, 2017 yılında ise 9.1 milyon dolar harcamıştı. 2019'da harcanan 23 milyon doların 10.5 milyon doları Zuckerberg'in evinin güvenliği ve kişisel seyahatlardeki güvenliği için harcandı.

Açıklanan belgelere göre Zuckerberg bunun yanında kurucusu olduğu şirketten özel jetle uçabilmek için 2.95 milyon dolarlık ödeme aldı. Söz konusu miktar 2018'e göre değişmezken, 2017'de Zuckerberg'in özel jet harcamaları 1.5 milyon dolar düzeyindeydi.

Memurlar.Net
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