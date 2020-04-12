OPEC toplantısı başladı! Petrol fiyatları yükselir mi?
|12 Nisan 2020 22:30
|Yazdır
OPEC'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin, Suudi Arabistan ve Rusya önderliğindeki toplantısının başladığı bildirildi.
Toplantıya Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın başkanlık ettiği belirtildi.
OPEC ve OPEC dışı ülkeler perşembe akşamı başlayan 9'uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nın ardından cuma sabahı yaptıkları açıklamada, günlük ham petrol üretim miktarlarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar iki ay boyunca 10 milyon varil azaltma kararına vardıklarını duyurmuştu.
Ancak 23 ülkenin dahil olduğu OPEC+ grubunda Meksika'nın ham petrol üretiminde kesintiye iştirak etmemesi, hafta sonu düzenlenen G20 toplantılarında öne çıkmıştı.
Meksika'nın günlük ham petrol üretimini 400 bin varil düşürmesi istenirken Meksika hükümeti, milli petrol şirketi Pemex'in ekonomik sorunları nedeniyle 100 bin varillik kesinti yapabileceğini belirtiyor.
OPEC'in 10'uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda 23 ülkenin bireysel petrol kesinti miktarlarının belirlenmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ukrayna, koronavirüs tedavisini bulana 1 milyon dolar verecek
12 Nisan 2020 22:36
|Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi malzeme yardımı
12 Nisan 2020 21:20
|ABD'de salgına yönelik erken tedbir alınmadığı iddiaları
12 Nisan 2020 20:43
|Fransa'da son 24 saatte 561 hasta hayatını kaybetti
12 Nisan 2020 20:16
|Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
12 Nisan 2020 20:01
|İtalya'da son 24 saatte 431 hasta hayatını kaybetti
12 Nisan 2020 19:21
|Dünya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
12 Nisan 2020 18:03
|İngiltere'de 24 saatte 737 hasta hayatını kaybetti
12 Nisan 2020 17:41
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti
12 Nisan 2020 17:18
|Amerikalı hemşire gözyaşlarıyla anlattı: Su molası dahi yok
12 Nisan 2020 17:14