Ukrayna, koronavirüs tedavisini bulana 1 milyon dolar verecek
|12 Nisan 2020 22:36
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Ukrayna Devlet Başkanı, Ukraynalı bilim adamlarına aşının bulunması halinde 1 milyon dolarlık ödül vereceğini açıkladı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını için tedavi araştırmaları devam ederken, Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı ve aynı zamanda Ukrayna Devleti Baş Doktoru olan Viktor Lyaşko, Ukraynalı bilim adamlarını ilgilendiren bir açıklama yaptı. Lyaşko, "Devlet Başkanı Zelenskiy beni aradı ve benden bilim adamlarımıza bir mektup yazmamı, ilacı ya da aşıyı bulmaları halinde, fonlardan birinden alınacak en az 1 milyon dolarlık bir ödülle ödüllendirileceklerini söylememi istedi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan güncel açıklamalara göre ülke genelinde Korona virüsü vakası 2 bin 777, can kaybı ise 83 olarak ifade edildi.
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