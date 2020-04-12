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İhbara giden polis ve sağlık ekiplerini şaşırtan sürpriz

Edirne'de Yancıkçı Şahin Mahallesi halkı, koronavirüs önlemleri kapsamında sahada sürekli çalışmak zorunda olan polis ve sağlık ekipleri için sürpriz yaptı. Mahalleli, 112 ve 155'e asılsız ihbar yaparak çağırdıkları ekipleri çiçek ve pastayla karşılayıp, moral vererek desteklerini iletti.
 12 Nisan 2020 22:41
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İhbara giden polis ve sağlık ekiplerini şaşırtan sürpriz

Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Elekçiler Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, koronavirüs önlemleri kapsamında sürekli sahada çalışmak zorunda olan polis ve sağlık çalışanları için sürpriz etkinlik yapmaya karar verdi. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan, evlerine Türk bayrakları asan mahalleli, asılsız ihbar yaparak ilk önce polis daha sonra ise sağlık ekipçilerini mahalleye çağırdı.

Mahalleli polise mahallede kavga çıktığını ve yaralılar olduğunu söyleyerek çağrıda bulundu. Aynı çağrıyı 112 sağlık ekiplerine de yapan mahalleli ellerinde bayraklar, çiçekler ve pasta ile bekleyişe geçti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yayadı. Mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekibindeki görevlilere çiçek ve pastalar vererek yanlarında oldukları mesajını verdi.

İKİ BÜYÜK PANKART ASILDI

Mahalle sakinleri ayrıca bir apartmana polis ve sağlıkçıların için iki ayrı pankart astı. Sağlıkçılar için asılan pankartta, "Her zaman olduğu gibi bu kötü zamanlarda da bizlerin sağlığı için 7/24 görev alan, ailesinden, eşinden, çocuklarından bizler için ayrı kalan fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. Polis teşkilatının 175'inci yılının da kutlandığı pankartta ise, "Şanlı tarihi boyunca, milletimizin huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olan sizlerin temel hak ve özgürlüklerden ödün vermeden, fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 175'inci yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

'BİR GÜN DE OLSA MUTLU OLMALARINI İSTEDİK'

Mahalle halkından Ferhat Özkan, özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan zor günlerde polis ve sağlıkçıların değerinin daha fazla anlaşıldığını söyledi. Özkan, "Aslında hepimiz görüyoruz ki özellikle bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza ve polisimize çok ihtiyaç duyuyoruz. O nedenle onların 1 gün de olsa mutluluğunu sağlamak istedik. Bunu başarmak bizi mutlu etti. Onlar varsa biz varız. Sağlık için evde kalalım diyoruz" dedi.

'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİ İÇİN SOKAKLARDAYIZ'

Sürpriz karşısında çok şaşırıp mutlu olduklarını söyleyen polis memuru Enes Paray, "Böyle bir şey düşünerek bu şekilde güzel bir organizasyon yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Emniyet güçleri olarak bu zor günlerde elimizden gelenin en iyisini yapmak için sokaklardayız. Bizim tek isteğimiz lütfen evlerinizde kalın. Devletimiz kimseyi mağdur etmiyor. Sokaklarda her zaman varız. Ne lazımsa her zaman bizi aramanız yeterli" diye konuştu.

"BU ZOR GÜNLERİ HEP BERABER ATLATACAĞIZ'

Acil sağlık görevlisi Meryem Koç, çok şaşırdıklarını ifade ederek, yaşanan zor günleri el ele vererek atlatacaklarını ifade etti. Koç, "Böyle bir şey organize ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Hep beraber el ele verip bu durumu atlatacağız. Gerçekten çok şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
DHA
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