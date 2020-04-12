Hastaneye gidemeyenler ambulanslarla getiriliyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
|12 Nisan 2020 22:46
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle hastaneye gidemeyen vatandaşlar ambulansla taşınıyor.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde ise yoğunluk devam ediyor.
Hastaneye gelenler arasında cezaevinden getirilen bir tutuklu da yer aldı.
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