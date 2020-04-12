AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: Sevinicileri sevindirmeyelim

PROF. DR. MEHMET ÖZ: 'VİRÜS MUTASYON GEÇİRDİ' Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla can alan koronavirüs salgınıyla ilgili, "Şu anda 2 koronavirüs var. Birinci virüs çok daha tehlikeli. İkincisi mutasyon ile oluştu." açıklaması yaptı.