Kayseri'de polisten 10 yaşına giren Emir Kağan'a doğum günü sürprizi

SÜLEYMAN SOYLU: ÖNGÖREMEDİM. O GECEKİ ELEŞTİRİLERİ DE HAKARETLERİ KABUL EDİYORUM İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının geç alındığı yönündeki eleştiriler için özeleştiri yaptı ve "Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim" dedi.