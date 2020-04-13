Sokağa çıkma yasağı sona erdi
|13 Nisan 2020 00:07
|Yazdır
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Bakanlık tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.
48 saatlik sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi.
- 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem
İçişleri Bakanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği ve kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye de adli ya da idari işlem yapıldığı bildirilmişti.
Söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken market, süpermarket ve büfe gibi iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacağı açıklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Pandemi sebebiyle yetkili sendika tespit tarihinde değişiklik hazırlığı!
13 Nisan 2020 00:30
|Hastaneye gidemeyenler ambulanslarla getiriliyor
12 Nisan 2020 22:46
|Bursa'da yasağı ihlal edenlere 1 milyon 416 bin TL ceza
12 Nisan 2020 22:24
|Sokağa çıkanlar drone ile tespit edilerek ceza yazıldı
12 Nisan 2020 22:20
|Van'da 726 kişiye 2 milyon 229 bin lira para cezası
12 Nisan 2020 21:08
|İçişleri'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni açıklama
12 Nisan 2020 20:58
|İstanbul'dan Sivas'a izinsiz geldi, cezayı yedi
12 Nisan 2020 20:48
|Salda Gölü koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı
12 Nisan 2020 20:31
|Karantinaları biten 40 umreci alkışlarla taburcu edildi
12 Nisan 2020 20:26
|'Türkçe bilmiyorum' yalanı tutmayınca cezadan kaçamadı
12 Nisan 2020 20:11