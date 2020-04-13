31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

çişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Bakanlık tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

24 BİN 88 KİŞİYE ADLİ VE İDARİ İŞLEM

İçişleri Bakanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği ve kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye de adli ya da idari işlem yapıldığı bildirilmişti.

Söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken market, süpermarket ve büfe gibi iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacağı açıklanmıştı.