Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması

İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek bir açıklama yaparak "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır." dedi.

İşte Doğu Perinçek'in açıklaması:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır.

Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz.

Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır. "