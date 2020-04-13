Hekimoğlu dizisi, yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı
|13 Nisan 2020 00:55
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Her bölümü heyecanla takip edilen fenomen dizi Hekimoğlu, Altın Küre ödüllü House M.D'nin Türkiye uyarlaması olarak Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmişti. Oyuncu kadrosu ile de alkış toplayan dizi salı akşamları seyircisiyle buluşuyordu.
Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekimleri yapılan Hekimoğlu dizisinde özellikle Doktor Ateş yani Timuçin Esen'in oyunculuğu her hafta olay oluyordu. Dizinin baş kahramanının yanı sıra dizide Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay ve Güven Kıraç göz dolduran diğer oyuncular arasındaydı.
Koronavirüs illetinin ülkemizde giderek yayılmasını ardından dizi setleri bir bir durdu. Sekteye uğrayan dizilerden biri de reyting rekorları kıran Hekimoğlu dizisi oldu.
Geçen haftaya kadar yeni bölümleri yayınlanan dizinin stok bölümleri maalesef bitti. Salı akşamı yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen seyirciye kötü haberi Kanal D duyurdu. Hekimoğlu yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı.
Dizinin yeni bölümleri ne zaman çekilecek henüz bunun cevabını kimse bilmiyor. Salgının ülkemizi ne zaman terkedeceği ise tam bir muamma. Hekimoğlu hakkında bugun sosyal medyada yayılan bir iddia ise seyirciyi üzdü.
Stok bölümleri biten Hekimoğlu dizisi sezon finali yaptı. Yeni sezonun ise ekim ortasında başlayacağı konuşulan diğer iddialar arasında. En heyecanlı yerde biten Hekimoğlu'nun akibeti ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak
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