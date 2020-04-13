Süleyman Soylu'ya destek alkışları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından binlerce vatandaş kararı balkonlarından alkışlayarak kutladı.
|13 Nisan 2020 00:58
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.
Kararın İletişim Başkanlığı tarafından açıklanmasının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'de Süleyman Soylu'ya destek geldi.
Yüz binlerce vatandaş evlerinin balkonundan Süleyman Soylu için alkış tuttu.
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