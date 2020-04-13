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Polis çatıda oturan gençleri drone ile uyardı

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oturan gençler, polis tarafından drone ile uyarılarak evlerine gönderildi.
 13 Nisan 2020 01:03
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Polis çatıda oturan gençleri drone ile uyardı

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oturan gençler, polis tarafından drone ile uyarılarak evlerine gönderildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, vatandaşların ara sokaklarla çatı ve teraslarda bir araya gelerek sosyal mesafeyi ihlal etmelerini engellemek için drone denetimleri de gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında, bir binanın çatısında serdikleri battaniyenin üzerine yan yana oturarak sohbet eden 3 kişiye drone ile uyarı anonsu yapıldı. Gençler, anons sonrası malzemelerini toplayarak çatıdan inip evlerine döndü.

- Kovalamaca sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı

Ayrıca, Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde seyreden ve içerisinde 4 kişi bulunan otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Uyarılara rağmen kaçan araçtakiler, kısa süreli kovalamaca sonrası Necip Fazıl Mahallesi Kurankursu Caddesi'nde otomobillerinin önü kesilerek durduruldu. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Kimlik kontrolleri yapılan kişilerden D.G'nin hakkında açılan bir dava kapsamında arandığı belirlendi. D.G. polis merkezine götürülürken, idari para cezası uygulanan diğer 3 kişi ise evlerine gönderildi.

Şüphelilerin aracının durdurulup gözaltına alınmaları ve kimlik kontrollerinin yapılması, drone kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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