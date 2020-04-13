Sokağa çıkma yasağı bitti vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti
|13 Nisan 2020 01:58
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İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı son buldu. Yasağın bitmesiyle birlikte İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaş benzin istasyonlarına akın etti.
İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağı sona erdi. İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaş yasağın bitmesinin ardından trafiğe ve sokaklara çıkmaya başladı. Sokağa çıkan vatandaşların önceliği ise benzin istasyonları oldu. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Anadolu Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonlarına vatandaşlar adeta akın etti. Vatandaşlar, araçlarının depolarını doldurmak için benzin istasyonu içerisinde ve dışarısında onlarca araçlık kuyruklar oluştururken, istasyon içerisinde bulunan marketten ise alışveriş yapmak için ayrı bir sıra oluşturdular. İzmir'deki hareketlilik gecenin ilerleyen saatlerine rağmen devam etti.
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