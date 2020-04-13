Kayseri bazı toplu taşıma sürücülerinin kovid-19 testi pozitif çıktı
|13 Nisan 2020 02:15
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Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüslerle yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde görevli bazı servis elemanları ve şoförlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplantıda sunulan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tanzim edilen rapora göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülmekte olan otobüslerle yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde görevli bazı servis elemanları ve şoförlerde koronavirüs bulgusuna rastlandı ve testleri pozitif çıktı.
Açıklamada kurulun toplantı sonunda aldığı karalar şöyle:
"Mezkur raporda belirtilen servis elemanları ve şoförlerin temas halinde bulundukları görevliler, şoförler ve diğer bireyler ile bütün temaslıların İl Sağlık Müdürlüğünce tespit edilerek 14 gün süreyle karantina altına alınmalarına, toplu taşıma hizmetlerinde aksaklık meydana gelmemesi için İlimiz Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım AŞ tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, kararın ilimiz Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ ve ilgili diğer kurumlara tebliğine oy birliği ile karar verilmiştir."
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