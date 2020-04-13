65 yaş üstü vatandaşların iftar yemekleri eve teslim
|13 Nisan 2020 07:15
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Yeni tip koronavirüs sebebiyle ülke genelinde sıkı tedbirler alınırken; AK Parti 24 Nisan'da başlayacak ramazan ayı için de kolları sıvadı. Bu sene tedbirler kapsamında toplu iftar programları yapılamayacağını kaydeden AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam "Ramazanda da vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Hazırlıklarımız başladı. Mahalle başkanlarımız aracılığıyla iftar yemekleri yapacağız.
Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza götüreceğiz. Kapılarına bırakacağız. Bu ramazan kalabalık iftar sofralarında buluşamasak da yemeklerimizle evlerindeki sofralarında olacağız. Ayrıca şu anda kadın teşkilatlarımız evde yaptıkları ekmekleri 'Ekmeğimi paylaşıyoruz' etkinliği kapsamında mahallesinde bulunan ve sokağa çıkamayan vatandaşlarımıza dağıtıyor" dedi. Sokağı çıkamayan 65 yaş ve üstü 600 bin AK Parti üyesine ulaştıklarını belirten Çam "Onlara Cumhurbaşkanı'mızın selamını götürdük. İhtiyaçlarını ve taleplerini not edip ilgili bakanlara ilettik" diye konuştu. Kadın Kolları olarak YouTube kanalını aktif hale getirdiklerini kaydeden Çam "Özellikle ev ortamında, psikolojiyi de sağlam tutmak adına 'Arkası Yarın' gibi kısa videolarımız yayınlanıyor.
Ayrıca, seyredilebilecek filmler ve belgeseller teklifinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde toplu olarak sosyal medya üzerinden örgütlenerek aynı anda filmler izleyip kitaplar okuyacağız" ifadelerini kullandı. Damla Peker
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