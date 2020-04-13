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İmam hatip okulları izleme ve değerlendirme uygulama ortak sınavı iptal edildi

 13 Nisan 2020 07:41
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İmam hatip okulları izleme ve değerlendirme uygulama ortak sınavı iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 07.04.2020 Tarih ve 6223523 sayılı yazılarıyla Anadolu İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri İzleme ve Değerlendirme Sınavının iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlığımızca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitime devam edilmesi kararı alınması sebebiyle ilgi yazı ile duyurduğumuz 14 Nisan 2020 Salı günü saat 10.00'da Türkiye genelinde yapılacak olan "Anadolu İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri İzleme ve Değerlendirme Uygulama" ortak sınavı iptal edilmiştir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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