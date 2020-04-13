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Okul pansiyonlarında paralı yatılı olarak barınan öğrencilerin nisan ayı taksiti alınmayacak

 13 Nisan 2020 07:56
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Okul pansiyonlarında paralı yatılı olarak barınan öğrencilerin nisan ayı taksiti alınmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 03.04.2020 tarih ve 6156892 sayılı bakan oluruyla okul pansiyonlarında paralı yatılı olarak barınan öğrencilerin nisan ayına ait taksitinin alınmamasını kararlaştırdı.

Pansiyonlu okullarımızda paralı yatılı olarak barınan öğrencilerimizin, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen; "Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında, diğer taksitleri ise kasım, şubat ve nisan aylarının son iş gününe kadar olmak üzere dört taksitte ödenir. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir." hükmüne göre ödeme yapılması gerekmektedir.

Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bugünlerde, okul pansiyonlarında paralı yatılı olarak barınan öğrencilerimizin, 13.03.2020 tarihinden bu yana Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle barınma ve yemek hizmetlerinden yararlanmamaları nedeniyle öğrenci mağduriyetinin oluşmaması yönünde mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen yıllık ücretin, nisan ayına ait taksiti alınmayacaktır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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