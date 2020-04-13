Okul pansiyonlarında paralı yatılı olarak barınan öğrencilerin nisan ayı taksiti alınmayacak
|13 Nisan 2020 07:56
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 03.04.2020 tarih ve 6156892 sayılı bakan oluruyla okul pansiyonlarında paralı yatılı olarak barınan öğrencilerin nisan ayına ait taksitinin alınmamasını kararlaştırdı.
Pansiyonlu okullarımızda paralı yatılı olarak barınan öğrencilerimizin, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen; "Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında, diğer taksitleri ise kasım, şubat ve nisan aylarının son iş gününe kadar olmak üzere dört taksitte ödenir. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir." hükmüne göre ödeme yapılması gerekmektedir.
Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bugünlerde, okul pansiyonlarında paralı yatılı olarak barınan öğrencilerimizin, 13.03.2020 tarihinden bu yana Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle barınma ve yemek hizmetlerinden yararlanmamaları nedeniyle öğrenci mağduriyetinin oluşmaması yönünde mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen yıllık ücretin, nisan ayına ait taksiti alınmayacaktır.
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okul pansiyonlarından barınma ihtiyacı olan vatandaşlarda faydalanacak
13 Nisan 2020 08:08
|İmam hatip okulları izleme ve değerlendirme uygulama ortak sınavı iptal edildi
13 Nisan 2020 07:41
|Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergede değişlik yapıldı
07 Nisan 2020 03:12
|Başka ilde staj yapan öğrenciler pansiyonlardan yararlanabilecek
07 Nisan 2020 02:57
|Korona virüs nedeniyle öğrencilerin denklik işlemlerine dair uygulanacak tedbirler
07 Nisan 2020 02:45
|Özel öğretim kurumları da eğitimlerini uzaktan öğretim yoluyla yapabilecek.
06 Nisan 2020 01:15
|TYP çalışanlarına sunulacak İSG hizmetleri görevlendirilen kurumlar tarafından karşılanacak
06 Nisan 2020 01:06
|Uyum sınıfı eğitimleri de EBA'da
06 Nisan 2020 01:02
|Meslek lisesi öğrencilerininde uzaktan eğitimi de EBA üzerinden yaptılar
06 Nisan 2020 00:54
|Öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durduruldu
06 Nisan 2020 00:36