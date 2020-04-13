Yanıltıcı reklama göz açtırılmıyor

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: Pekcan, bakanlığa bağlı Reklam Kurulu'nun; ürün ambalajları üzerinde, reklam görsellerinde ve indirim kartlarında yer alan bilgilerin doğruluğunu denetlediğini bildirdi.

Bir soru önergesini yanıtlayan Pekcan şu bilgileri verdi:

"Marketlere satılan ürünlere ilişkin kalite denetimi, bahse konu ürünün mahiyetine göre ilgili bakanlıklarca yapılmakta olup, bakanlığımızın yetkili olduğu ürün gruplarında (kırtasiye oyuncak vs.) güvensiz ürün denetimleri yapılmaktadır. Bunun dışında bakanlığımızca tüketici şikayetlerinin arttığı dönemlerde fiyat etiketi denetimlerinin yapılması için il müdürlüklerimiz görevlendirilebilmektedir. Ürün ambalajlarındaki bilgilerin doğruluğu ile mağaza içi reklam görsellerinde ve indirim kartlarındaki bilgilerin doğruluğu da Reklam Kurulunca denetlenebilmektedir. Reklam Kurulu'nca yapılan incelemede son 5 yıl içinde 233 firmaya indirimli satışlara ilişkin reklam mevzuatı hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tüketiciyi yanıltıcı reklamları durdurma ve idari para cezaları uygulanmıştır."